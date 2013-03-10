İspanya'da halk sokağa döküldü

Avrupa Birliği ülkeleri arasında, yüzde 26 ile işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke olan İspanya'da sayıları 6 milyonu bulan işsizler, hükümete seslerini duyurabilmek için bir kez daha sokaklara döküldü.

Ülkenin en büyük işçi sendikaları CCOO ve UGT'nin öncülüğünde ve 150'ye yakın dernek ve örgütün çağrısıyla düzenlenen gösterilerde, ekonomik kriz karşısında hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikaları ve AB'nin tutumu eleştirildi.

Başkent Madrid'te ''İşsizliğe karşı 6 milyon sebep. Katılımcı ve sosyal demokrasi için'' yazılı pankart arkasında yürüyen binlerce kişi, 2007'den bu yana devam eden krize karşı alınan önlemlerin ''başarısızlıkla sonuçlandığını'' savunarak, yeni bir ekonomi politikası için ''acil ve radikal değişiklik'' istedi.

Gösteri öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan CCOO Genel Sekreteri İgnacio Fernandez Toxo, kemer sıkma politikalarının istihdam alanında etkisiz olduğunu belirterek, "Bir intihar olsa da AB bunda ısrarlı olmaya devam ediyor. Almanya tarafından dikte edilen politikalar İspanya'da işsizlik alanında tam bir fırtına yarattı'' dedi.

UGT Genel Sekreteri Candido Mendez de ''Hükümetin ekonomik krize karşı uyguladığı politikalar yalanlar temeline dayanıyor. İşsizlik arttı ve halkın yüzde 27'si yoksulluk seviyesinde yaşamaya başladı. Biz çok açık bir şekilde bu hükümetin ekonomi politikalarına hayır diyoruz'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan bir sendika yetkilisi ''Ekonomik krizden dolayı İspanya'daki değişiklik 4-5 yıldır sürüyor, ama şimdi daha da kötüye gidiyoruz. Son 30 yılda elde ettiğimiz tüm işçi haklarımızı kaybetmeye başladık. Ciddi bir ekonomik küçülme var ve tüm işçileri etkiliyor. Bize de sokaklara çıkıp, haklarımızı savunmaktan başka bir şey kalmıyor'' dedi.

Halk Partisi'nin iktidarı döneminde işsiz sayısının 600 bin arttığını savunan sendika üyesi, sözlerine şöyle devam etti:

''2013 için yapılan öngörülerde 400 bin kişinin daha işsiz kalacağı söyleniyor. Gençlerimizin yüzde 50'sinden fazlası işsiz ve iş aramak için diğer ülkelere göç ediyorlar. Çünkü bu ülkede geleceklerini göremiyorlar. Bu krizi bankalar yarattı. Hükümetin yaptığı ise kamu açığını kapatmak için kesintiler yapmak. Kesintiler elbette bazı alanlarda yapılır, ama burada yaptıkları etkili olmadı. Eğitim ve sağlıkta yapılan kesintiler ülke için bir felaket. Bu duruma tahammül etmek imkansız.''

1 ay önce işini kaybeden bir kadın ise ''2 yıldır gösterilere katılıyorum. Elimizde kalan tek şey mücadeleye devam etmek'' diyerek duygularını dile getirdi.