'İspanya'da gözaltına alınan Alman yazar Doğan Akhanlı serbest bırakıldı'

Türkiye'nin talebiyle İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alınan Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı'nın 'serbest bırakıldığı' bildirildi.

Alman Der Spiegel gazetesinin haberine göre, Madrid'de nöbetçi mahkeme, Türkiye'ye iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük müddet tanıdı.

Bu süreçte Akhanlı tutuklanmayacak ancak İspanya'yı da terk edemeyecek. Yazarın haftada bir de Madrid polisine bilgi vermesi gerekecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Eylül'de yapılacak Almanya genel seçimleri için Türkiyeli seçmenlere yaptığı "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı üzerine iki ülke arasındaki gerilim yeniden tırmanmıştı.

Alman Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, Alman vatandaşı Doğan Akhanlı'nın gözaltına alınması sonrası Berlin alarma geçti.

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis'le görüşerek Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın bu sürece dahil edilmesini istedi.

Der Spiegel'in haberine göre, Cumartesi sabahı İspanyol polisi, Türkiyeli Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın tatil için gittiği Granada'da kaldığı otel odasının kapısını çaldı.

Akhanlı'nın kimliğini isteyen polisler, ardından yazarı gözaltına aldı. Yazarın Interpol tarafından "kırmızı bülten" ile arandığı belirtildi.

Ancak gözaltı kararına Almanya'daki Yeşiller Partisi ve Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) gibi kuruluşlar tepki gösterdi.

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Volker Beck, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü ülke sınırlarının ötesine taşımak" için diğer ülkelerdeki muhalif kesimlerin de "gözünü korkutmaya" çalıştığını söyledi.

Akhanlı, Türkiye'de iki yıl siyasi suçlu olarak hapis yattığı cezaevinden çıktıktan sonra 1990'lı yılların başında Almanya'ya kaçmıştı.

2010 yılında babasının ağır hastalığı üzerine Türkiye'ye geri dönen yazar, bu defa 1989 yılında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bir döviz bürosu soygununa karıştığı iddiasıyla havaalanında yakalanarak tutuklanmıştı.

Delil yetersizliği nedeniyle Akanlı serbest bırakıldı ancak hakkındaki karar 2013'te bozuldu. Akhanlı hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle dava açıldı.