Avrupa güne genel grevle başlıyor

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun “eylem ve dayanışma günü” çağrısı Avrupa çapında grevlere ve gösterilere sahne oluyor.

Kemer sıkma tedbirlerine ve işsizliğe tepki gösteren sendikalar İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan’da grev kararı alırken, birçok Avrupa ülkesinde protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

İspanya ve Portekiz’de bütçe kesintilerine ve yüksek vergilere tepki gösteren sendikalar yerel saatle gece yarısından itibaren eylemlerine başladı.

İspanyol sendika yetkilileri krizin sorumlusunun Avrupa mali politikalı olduğunu savundu:

“İçinde bulunduğumuz durumun kaynağı Avrupa politikalarıdır ve bu da bize Berlin’in emirlerini takip eden Avrupa Komisyonu tarafından dayatılıyor. İspanya hükümeti sadece bu emirleri kabul etmekle kalmıyor, daha da ileri gidiyor.”

Son bir yıl içinde ikinci kez genel greve gidilen İspanya’da yüzlerce uçuş iptal edilirken, toplu taşımada asgari hizmet verileceği kaydedildi.

Göstericiler krizle ilgili hükümetlerin gerçekleri sakladığını savunuyor:

“Hesapları gizliyorlar, bize her ülkenin gerçek resmini göstermiyorlar. Çünkü Almanya’nın da ciddi sorunları var, Fransa’da da bizimkilerine benzer sorunlar görünmeye başladı. bu, bütün Avrupa’ya yayılan bir virus gibi. Euro buna ne kadar daha dayanır bilemiyorum.”

İşsizliğin yüzde 25’i geçtiği ülkede bölge yönetimlerinin içinde bulunduğu bütçe açığı ve kamu borcu dikkat çekiyor. Barcelona’da bölgesel yönetime bağlı polisler maaşlar ve sosyal yardım ödemelerinde kesintiye gidilmesini protesto etti.

Borç kriziyle mücadele kapsamında vergilerin artırıldığı Portekiz’de de göstericiler başkent Lizbon’da gece saatlerinden itibaren meydanları doldurmaya başladı.

Kentte İşçi sandikaların geniş çaplı destek verdiği grevden dolayı toplu ulaşımın tamamen durması bekleniyor.

Tasarruf tedbirlerine karşı, 14 Kasım, “Avrupa eylem ve dayanışma günü” İberya yarımadasında hızlı başladı. Günün ilerleyen saatlerinde benzer manzaraların 23 Avrupa ülkesinde de görüleceği ifade ediliyor.