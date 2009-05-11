İspanya'da doğum kontrol ilaçları bedava

Kürtaj haklarını genişleten yeni bir yasa hazırlığı yapan İspanyol hükümeti, hamileliği önleyici ilaçların reçetesiz satılacağını açıkladı.



İspanya Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez, cinsel ilişkinin ardından hamileliğin önlenmesi için kadınların aldığı ilaçların yaş sınırı olmaksızın tüm eczanelerde satılacağını söyledi. Jimenez, Eşitlikler Bakanlığı ile birlikte yürütülen, "arzu edilmeyen hamileliklerin önlenmesi ve kürtajla ilgili cinsel sağlık stratejisi" çalışmaları kapsamında alınan kararın 3 ay içinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. İspanya'daki kararın Fransa, İngiltere, Danimarka, Lüksemburg ve ABD'de de uygulandığı belirtildi.



Açıklamaya ilk tepki "Yaşama Hakkı" adlı dernek tarafından gelirken, "Yaş sınırı olmaksızın kadınlara hamileliği önleyici ilaç hakkı tanınması, kadın sağlığına bir saldırıdır ve dolaylı olarak kürtajı tamamen serbest bırakmaktır" ifadesi kullanıldı.



Sosyalist hükümetin hazırladığı yeni yasa gereği, kürtaj için tanınan yasal süre 12 haftadan, 14 haftaya çıkarıldı. Ceninde fiziksel hasar tespit edilmesi durumunda bu süre 24 haftaya da çıkabilecek.



Bakanlığın açıkladığı verilere göre, İspanya'da 2007 yılında, 6 bini reşit olmayan kişilere yapılmak üzere toplam 112 bin kürtaj gerçekleştirildi.

