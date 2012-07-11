İspanya'da denizanaları sahile vurdu

İspanya’nın en popüler turistik bölgelerinden Costa del Sol kıyılarını denizanaları bastı. Pek çok tatilci denize giremez oldu.

İspanya’nın en popüler turistik bölgelerinden Costa del Sol kıyılarını denizanaları bastı. Pek çok tatilci denize giremez oldu. Cankurtarların verdiği bilgilere göre birçok kişi denizanaları yüzünden cilt yanığı geçirdi. İnternet gazetesi "sur.es"in haberine göre, bazı sahiller kapatıldı.

Pek çok denizanasının dört santim büyüklüğünde ve ağrılı yanıklara neden olan "pelagia noctiluca" türüne ait olduğu belirtildi. Malaga bölgesi boyunca teknelerle denizanası avına çıkan görevliler, bölgeden dört kilo denizanası temizledi.

Yetkililer bu denizanasi baskınını, sıcaklığın artması ile daha hızlı üremelerine ve denizanalarını yiyen kaplumbağların azalmasına bağlıyor. (Deutsche Welle Türkçe)