T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya’da çocuklar ödev grevine gidiyor

Ülke genelinde çocukların ebeveynlerini temsil eden okul birliği CEAPA, bu işten bıkmış olan öğrencilere greve gitmesini tavsiye etti

25 Eylül 2016 19:45

İspanya'da okulların açılmasının üzerinden yalnızca üç hafta geçmesine rağmen okuldan verilen ödevler, çoktan velileri için bir dert haline geldi. 

Ülke genelinde çocukların ebeveynlerini temsil eden en büyük okul aile birliği türü olan CEAPA, bu işten bıkmış olan öğrencilere greve gitmesini tavsiye etti. CEAPA, İspanya genelindeki veli derneklerine durumu, “Grev koşulları altında katılımcı olan ebeveynler, Kasım ayının hafta sonlarında ödev verilmemesini okullara bildirecekler” diye açıklıyor,

Rotka'da yer alan habere göre, okullar yine de ödev verirse çocuklar onları yapmayacak ve ebeveynler itaatsizliklerini açıklayan bir notu Pazartesi günü okula gönderecekler.

CEAPA’nın yakın zamanda veliler arasında yaptığı bir ankete göre ailelerinin yüzde 41’i çocuklarına çok fazla ödev verildiğini düşünüyor. Çocukların çoğu yeterli dinlenme için ve program dışı zaman geçirmek için yeterli vakitlerinin olmadığını söylüyor.

CEAPA, El Pais bölüm başkanı José Luis Pazos yerel bir gazeteye söyleşide “Genel algı zaman geçtikçe daha fazla ödev veriliyor olduğu,” diyor. Şimdiye kadar greve katılacak ailelerin sayısı belli değil. Aynı şekilde bazı çocuklar da her şeye rağmen ödevlerini yapmak isteyebilirler. O zaman bu onların kararı…

ETİKETLER

ispanyaev ödevigrevçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24