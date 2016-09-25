İspanya’da çocuklar ödev grevine gidiyor

İspanya'da okulların açılmasının üzerinden yalnızca üç hafta geçmesine rağmen okuldan verilen ödevler, çoktan velileri için bir dert haline geldi.

Ülke genelinde çocukların ebeveynlerini temsil eden en büyük okul aile birliği türü olan CEAPA, bu işten bıkmış olan öğrencilere greve gitmesini tavsiye etti. CEAPA, İspanya genelindeki veli derneklerine durumu, “Grev koşulları altında katılımcı olan ebeveynler, Kasım ayının hafta sonlarında ödev verilmemesini okullara bildirecekler” diye açıklıyor,

Rotka'da yer alan habere göre, okullar yine de ödev verirse çocuklar onları yapmayacak ve ebeveynler itaatsizliklerini açıklayan bir notu Pazartesi günü okula gönderecekler.

CEAPA’nın yakın zamanda veliler arasında yaptığı bir ankete göre ailelerinin yüzde 41’i çocuklarına çok fazla ödev verildiğini düşünüyor. Çocukların çoğu yeterli dinlenme için ve program dışı zaman geçirmek için yeterli vakitlerinin olmadığını söylüyor.

CEAPA, El Pais bölüm başkanı José Luis Pazos yerel bir gazeteye söyleşide “Genel algı zaman geçtikçe daha fazla ödev veriliyor olduğu,” diyor. Şimdiye kadar greve katılacak ailelerin sayısı belli değil. Aynı şekilde bazı çocuklar da her şeye rağmen ödevlerini yapmak isteyebilirler. O zaman bu onların kararı…