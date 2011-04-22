İspanya'da çıplaklara özel spor salonu açıldı

T24

Çıplak ve rahat



'Sıhhi değil'



Nüdistlere kapısını açan işletme, çıplak egzersiz yapma fırsatının yeni müşteriler çekmesini umuyor.Arrigorriaga kentindeki spor salonunda anadan doğma ter atanlar, İspanya için bir ilk.Easy Gym spor salonunun sahibi Merche Laseca, ''Ben şahsen nüdist değilim fakat karşı olduğum bir şey de değil. Bizim başlattığımız bu uygulama öncelikle salonun para kazanması için.'' diyor.Easy Gym'in sahibi, yeni müşteri çekmek için ne yapılabileceği üzerinde uzun uzun düşündüğünü söylüyor.Aynı bölgede yer alan iki yüzme havuzunun nüdistler için düzenlediği aylık etkinliklerin gayet popüler olduğunu görünce, soyunmak isteyenlerin sadece kıyafetlerini değil paralarını da daha rahat çıkarttıklarına kani olmuş.Spor salonunda çıplaklık İspanya için bir ilk olsa da, gene Bask bölgesinde yer alan Sopelana'da nüdistlerin kumsalda düzenlediği toplu koşu büyük ilgi çekiyor.İspanya'da çıplaklara özel çok sayıda plaj bulunuyor. Bask bölgesinde böyle en az 12 plaj var.Bask bölgesindeki nüdistlerin oluşturduğu derneğin başkanı Maite Vicuna, spor salonunda başlatılan yeni uygulamadan son derece memnun.''Kıyafetsiz egzersiz yapmak çok doğal ve çok daha rahat.'' diyor.Ama bu görüşe herkesin katılmadığı muhakkak. Örneğin spor sütyenlerinin üretilmesinin bir nedeni olmalı.Easy Gym'in sahibi Merche Laseca, ''Her zaman illa çırılçıplak olmak zorunda değiller.'' diyor. ''Eğer daha rahat ediyorsa nüdist bir kadın sütyen takıp egzersiz yapabilir elbet. Ama tamamen çıplak yapılabilecek çok türlü egzersiz var.''Easy Gym'in sahibi, çıplak müşterilere egzersiz makinelerinde otururken ''kaymamaları'' için havlu sağladıklarını da ekliyor sözlerine.Çıplaklığı eleştirenler ise, herşeyden önce temizlik açısından ideal olmadığını belirtiyorlar.Bilbao'da bir spor salonunun yöneticisi olan Idoya Echevarria, ''Teri üzerinizdeki kıyafet emer.'' diyor. ''Peki ya çıplaksan, o ter nereye gidiyor? Makinelerin üzerine, yere, ya da yanındaki insanın üzerine mi?''Idoya Echevarria, çıplaklığın hiç sıhhi olmadığı kanısında.Easy Gym'de nüdistlere ayrılan ilk günün hasılatı beklendiği kadar büyük olmamış.Merche Laseca, sadece dört kişinin geldiğini söylüyor. Ama ileriki günlerde kulaktan kulağa yayıldıkçta müşterilerin de artacağı umudunda.Mayıs ayında bu spor salonu cumartesileri öğleden sonra ve pazarları bütün gün sadece nüdistlere ayrılacak.Daha şimdiden bir yoga hocası, çıplak yoga dersleri de verebileceklerini söyleyerek Easy Gym ile irtibata geçmiş bulunuyor.