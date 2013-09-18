İspanya'da bir mağarada 39 bin yıllık çizimler bulundu

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesindeki Altxerri mağarasında yaklaşık 39 bin yıllık çizimler bulunduğu, bunların şimdiye kadar Avrupa kıtasında ortaya çıkarılan en eski mağara resimleri oldukları bildirildi.

Cantabria, Burgos ve Fransa'nın Toulouse üniversitelerinden bir grup bilim adamı tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında Altxerri mağarasında bulunan resimlerin 39 bin yıllık oldukları ifade edildi. 1962 yılında keşfedilen mağarada bu zamana kadar en fazla 14 bin 500 yıl öncesine ait bizon, geyik, keçi, at, balık, ayı ve yılan gibi hayvanların figürlerinin olduğu çizimler bulunmuştu.

Avrupa'da bu zamana kadar bilinen en eski mağara resimleri yine İspanya'nın kuzeyindeki Altamira mağarasında bulunmuştu. Buradaki resimlerin en eskisinin 36 bin yıl öncesine ait olduğu biliniyordu.