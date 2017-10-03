İspanya’da binlerce insan "sessizce" yürüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – İspanya\'da bağımsızlık referandumunun yapıldığı gün çıkan olayları protesto etmek isteyen binlerce insan Barselona sokaklarında tam bir sessizlik içinde dev bir yürüyüş gerçekleştiriyor.

Binlerce öğrenci, öğretmen, çocuk, yaşlı, Barselona’da geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunun sonuçlarını savunmak ve Katalan Cumhuriyeti’ni kurmak için sıradışı bir şekilde tam bir sessizlik içinde yürüyor.

Polisin, 894 sivilin yaralanmasına neden olan ve aralarındaki bazı yaşlıları da ciddi şekilde etkileyen biber gazlı ve plastik mermili mühadelesini protesto eden binlerce insanın yürüdüğü gösteri Barselona’daki bir öğrenci örgütü tarafından düzenlendi.

İspanya hükümeti Pazar günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunu durdurmak için binlerce İspanyol polisini Katalonya’ya göndermiş seçim sandıklarına müdahelede etmişti. Müdahale ve baskınlara karşın oy kullanma ya devam edildi. Katalan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasının yüzde 90.09’u bağımsızlık referandumunda \"evet\" dedi. (Fotoğraflı)