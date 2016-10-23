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BBC Türkçe

İspanya'da azınlık hükümetinin yolu açıldı

İspanya'da muhalefetteki Sosyalistler, muhafazakar Başbakan Mariano Rajoy liderliğinde kurulacak bir azınlık hükümetine itiraz etmeme kararı aldı.

23 Ekim 2016 21:02

İspanya'da muhalefetteki Sosyalistler, muhafazakar Başbakan Mariano Rajoy liderliğinde kurulacak bir azınlık hükümetine itiraz etmeme kararı aldı.

Parti liderleri bugün yaptığı toplantıda oy çokluğuyla, Halk Partisi hükümeti için parlamentoda yapılacak güvenoylamasında çekimser kalmaya karar verdi.

Sosyalistler'in itirazı hükümet kurulmasını engellediği için, bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidilmesi ihtimali belirmişti

Ancak Sosyalistler, oylamada çekimser kalmayı reddeden parti lideri Pedro Sanchez'i bu ay başlarında istifaya zorladı.

Rajoy'un partisi, geçen Aralık'ta yapılan seçimde meclis çoğunluğunu kaybetmişti.

Haziran'da yapılan seçim tabloyu değiştirmedi ama Rajoy'un elini güçlendirdi.

Sosyalistler, (PSOE) iki seçimde de sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Ancak sol radikal hareket Podemos, Sosyalistler'in halk desteğini eritti.

İspanya'da onlarca yıl boyunca, Halk Partisi ve Sosyalistler, farklı dönemlerde hep tek başlarına iktidar oldu. Fakat geçen yıl partilere destek dörtde bölündü.

350 üyeli parlamentoda, Halk Partisi'nin 137, Sosyalistler'in 85, Podemos'un 71 ve merkez partisi Ciudadanos'un da 32 sandalyesi var.

Ülkedeki siyasi belirsizliğe karşın İspanya ekonomisi 2015'in başından bu yana istikrarlı bir büyüme gösterdi.

Yıllık büyüme oranı yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşti.

Ülkeye gelen turist sayısı rekor seviyeye ulaştı, işsizlik azalmaya başladı.

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