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Dünya

İspanya'da 620 euroluk hesabı ödemeyip kaçan İtalyanlar polis zoruyla geri getirildi

Polis, bu "başarısını" Twitter üzerinden attığı mesajla duyurdu

11 Temmuz 2017 20:04

İspanya'nın boğa güreşleriyle ünlü Pamplona kentindeki bir restoranda yemek yiyen bir grup İtalyan 620 euroluk hesabı ödemeden kaçtı.

Bunun üzerine peşlerine takılan polis, grubu yakalayarak, restorana geri getirdi ve hesabı ödettirdi. Üstelik polis baskısıyla grup bahşiş de bırakmak zorunda kaldı.

Polis, bu "başarısını" büyük bir gururla Twitter üzerinden attığı mesajla duyurdu.

İspanya'da özellikle turistik bölgelerde hesap ödemeden kaçanlar sıkça rastlanıyor.

Sadece Mart ayında en az iki restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödemeden kaçanların sayısının 100'ün üzerinde ve toplam borcun da 12 bin Euro olduğu belirtiliyor.

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