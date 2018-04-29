T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İspanya'da 620 euroluk hesabı ödemeyip kaçan İtalyanlar polis zoruyla geri getirildi

İspanya'da tatil yapan bir grup İtalyan, yemek yedikleri restoranda 620 euroluk hesabı ödemeden kaçtı. Aynı grup daha sonra polis tarafından yakalanınca hesabın üstüne bahşiş de bırakmak zorunda kaldı.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'nın boğa güreşleriyle ünlü Pamplona kentindeki bir restoranda yemek yiyen bir grup İtalyan 620 euroluk hesabı ödemeden kaçtı.

Bunun üzerine peşlerine takılan polis, grubu yakalayarak, restorana geri getirdi ve hesabı ödettirdi. Üstelik polis baskısıyla grup bahşiş de bırakmak zorunda kaldı.

Polis, bu "başarısını" büyük bir gururla Twitter üzerinden attığı mesajla duyurdu.

İspanya'da özellikle turistik bölgelerde hesap ödemeden kaçanlar sıkça rastlanıyor.

Sadece Mart ayında en az iki restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödemeden kaçanların sayısının 100'ün üzerinde ve toplam borcun da 12 bin Euro olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AynıPamplonaTwitterMartEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24