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Dünya
Deutsche Welle

İspanya'da 5 günde ikinci savaş uçağı kazası

İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı başkent Madrid yakınlarında düştü.

17 Ekim 2017 16:23

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı başkent Madrid'in doğusundaki Torrejon Askeri Üssü'nde kalkış sırasında düştü.

İspanya Savunma Bakanlığı sözcüsü F-18 tipi bir savaş uçağının kalkış manevrası yaptığı sırada düştüğünü ve olayda pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü kazaya neyin yol açtığına dair net bir bilginin olmadığını kaydetti.

5 gün önce Madrid'in güneyinde askeri bir törenden dönen İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter tipi bir başka savaş uçağı Albacete'deki üssüne dönüşü sırasında düşmüş ve uçağın pilotu kazada hayatını kaybetmişti.

Reuters/ÖFŞ/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hava KuvvetleriMadridTorrejon AskeriSavunma BakanlığıF-18EurofighterAlbaceteDeutsche Welle Türkçe

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