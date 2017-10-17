İspanya'da 5 günde ikinci savaş uçağı kazası

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı başkent Madrid'in doğusundaki Torrejon Askeri Üssü'nde kalkış sırasında düştü.

İspanya Savunma Bakanlığı sözcüsü F-18 tipi bir savaş uçağının kalkış manevrası yaptığı sırada düştüğünü ve olayda pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

Sözcü kazaya neyin yol açtığına dair net bir bilginin olmadığını kaydetti.

5 gün önce Madrid'in güneyinde askeri bir törenden dönen İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter tipi bir başka savaş uçağı Albacete'deki üssüne dönüşü sırasında düşmüş ve uçağın pilotu kazada hayatını kaybetmişti.

Reuters/ÖFŞ/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe