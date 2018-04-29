T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İspanya'da 13 'seks kölesi' kurtarıldı

İspanya'da polis, Bulgaristan merkezli bir organize suç örgütünün zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 13 kadını, yaptığı baskınla kurtardığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'da polis, Bulgaristan merkezli bir organize suç örgütünün zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 13 kadını, ünlü tatil beldesi Marbella yakınlarında yaptığı baskınla kurtardığını açıkladı.

Kadınların Bulgaristan'dan Costa del Sol'a getirildikleri ve Marbella'ya yakın başka bir tatil mekanı olan Puerto Banus sokaklarında zorla çalıştırıldıkları belirtildi.

Avrupa çapında yapılan baskınlarla da suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 34 kişi gözaltına alındı.

İspanya polisi, Bulgar örgütün bu pahalı tatil yöresinde 'tam bir kontrol' sağladığını söyledi.

Polis kadınlara, müşterilerine yönelik hırsızlık yaptırıldığını da belirtti.

Bazı kadınlara uyuşturucu kullandırılmış olabileceği de açıklandı.

Baskınlar, suç örgütünden kaçan bir kadının polisi bilgilendirmesinden yaklaşık üç yıl sonra gerçekleştirildi.

Örgüte yönelik operasyonlarda Europol (Avrupa Polis Ofisi) ve Bulgar Emniyeti ile çalışan İspanyol polisi, gözaltı işlemlerinin büyük bölümünün İspanya'da, sekizininse Bulgaristan'da yapıldığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BulgaristanMarbellaBulgaristan CostaSolPuerto BanusBulgarEuropolPolis Ofisi)Bulgar Emniyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24