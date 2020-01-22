İspanya'yı Gloria Fırtınası vurdu: 8 ölü

İspanya'yı etkisi altına alan Gloria Fırtınası'nda rüzgarın hızı saatte 144 kilometreye, dalgaların boyu ise 13,5 metreye ulaştı. Ülkede genelinde fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ten 8 yükseldiği bildirildi.



Gloria Fırtınası sağanak yağmurun yanı sıra kar yağışını da beraberinde getirirken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.



Kurtarma görevlileri kayıplar arasında İbiza'da kaybolan 25 yaşındaki bir İngiliz ile Palamos Limanı'nda teknesini demirlemeye çalışırken suya düşen 1 İspanyol'un olduğunu açıkladı. Liman yetkilileri deniz kıyısındaki dükkanların tamamını sel bastığını, dalgaların 13.5 metreye ulaştığını belirtti.

"Buna benzer bir şeyi kimse hatırlamıyor"

Ebro Nehri deltasında bulunan pirinç tarlalarının sel baskınları nedeniyle büyük zarara uğradığı belirtildi. Bölgenin Belediye Başkanı Lluis Soler, "Buna benzer bir şey olduğunu kimse hatırlamıyor. Nehrin nasıl taştığını ve denizin kilometrelerce içeriye girdiğini görmek dramatik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenirken, fırtınanın etkisini azaltmaya başladığı ifade edildi.