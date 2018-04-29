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BBC Türkçe

İspanya: Yeni doğum yapan kadın, hastane asansörünün katları arasında sıkıştı

İspanya'da yeni doğum yapan 25 yaşındaki Rocio Cortes Nunez, tekerlekli sandalye ile bindirildiği asansörün, kapıları açık bir şekilde yükselmeye başlaması sonucu, katlar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'da yeni doğum yapan 25 yaşındaki 3 çocuk annesi Rocio Cortes Nunez isimli kadın, hastanedeki asansörün katları arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Pazar günü Sevilla'daki Our Lady of Valme Hastanesi'nde meydana gelen olayın, kadın kapıdan çıkarıldığı sırada asansörün hareket etmesiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Ülke medyasındaki haberlerde, kadının bu olay sırasında beden bütünlüğünün bozulduğu aktarıldı.

Nunez'in olay anında yanında olan yeni doğmuş bebeğinin ise yaralanmadığı kaydedildi.

Rocio Cortes Nunez isimli kadının dört ve beş yaşlarında iki çocuğu daha bulunuyordu.

25 yaşındaki Nunez'in eşi Jose Gaspar, olay nedeniyle yıkıldığını söyledi.

ABC Sevilla isimli medya kuruluşuna konuşan Gaspar "Bu böyle gitmez. Bugün Rocio'nun başına geldi, ancak yarın başka birinin daha başına gelebilir" dedi.

Aile ayrıca hastanedeki güvenlik sorununun neden kaynaklandığını da bilmek istediklerini söylüyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattıklarını, ancak asansörün bu ay içinde yapılan güvenlik testini geçtiğini duyurdu.

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