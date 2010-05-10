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Ekonomi

İspanya yatırımlarını erteliyor

İspanya Hükümeti, bütçe açığını azaltmak için aldığı yatırımlarını erteleme kararı ile 15 milyon avroluk tasarruf yapmayı hedefliyor.

10 Mayıs 2010 03:00

T24-  İspanya Hükümeti, bütçe açığını azaltmak için yatırımlarını erteleme kararı aldı.


İspanyol gazetesi Publico'da yer alan habere göre, hükümet yatırımlarını erteleyerek iki yılda 15 milyar avroluk tasarruf yapmayı planlıyor. Hükümete yakın kaynaklara dayandırılan haberde, yeni önlemlerin detayına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.


Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısı için Brüksel'de bulunan İspanya Maliye Bakanı dün yaptığı açıklamada, 2010-2011 döneminde ek bir takım yeni tedbirler alınacağını bildirmişti.


El Pais gazetesindeki habere göre ise Sosyalist Hükümetin, yatırımlarla birlikte devlet harcamalarını da azaltma kararı aldığı ifade edildi. İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun Çarşamba günü Parlamento'da konuşması ve yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapması bekleniyor.


Daha önce bütçe açığını 2013 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3 seviyesine düşürmek için 50 milyar avroluk kemer sıkma politikası açıklanan İspanya'da bütçe açığı, geçen yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 11,2'si düzeyinde bulunuyordu. (hürriyet)

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