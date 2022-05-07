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Koronavirüs

İspanya ve Portekiz'de dikkat çeken vaka artışı

07 Mayıs 2022 23:26

İspanya'da son iki hafta içinde Koronavirüs vaka sayıları yaklaşık iki kat arttı. Portekiz'de ise Koronavirüs testlerinde pozitif çıkma oranı yüzde 26,7'ye yükseldi.

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