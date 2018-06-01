İspanya tarihinde bir ilk gerçekleşebilir: Başbakan Rajoy'un güvenoyu yoklamasını kaybetmesi bekleniyor

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un partisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları yüzünden Cuma günü düzenlenecek güven oyu yoklamasını kaybetmesi bekleniyor.

Güven oyu yoklamasının gündeme alınmasını sağlayan ana muhalefet partisi Sosyalistler'in lideri Pedro Sanchez, Bask Milliyetçi Partisi'nin de desteğini almasıyla 180 oyu garantilemiş oldu.

Bu rakam, parlamentoda mutlak çoğunluğun sağlanması için gerekli olan 176 oydan da yüksek.

Parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Podemos ve özerk bölge Katalonya'nın iki küçük partisinin de desteğini alan Sanchez'in Cuma günü başbakan olacağına güveni tam.

Bu yüzden Sanchez, bu ayın başında Başbakan Rajoy'un oluşturduğu ve Bask Milliyetçi Partisi'nin destek verdiği bütçeye sadık kalmaya söz verdi.

Yeni bütçe kapsamında Bask bölgesine ayrılan bütçe miktarı yükseliyor ve Bask Milliyetçi Partisi'nin talebi doğrultusunda emekli ikramiyelerinde artış öngörülüyordu.

Sanchez, aynı zamanda Katalonya ile bağımsızlık talepleri doğrultusunda yeniden görüşmelere başlamayı vaat etti.

Eğer Rajoy Cuma günü düzenlenecek güven oyu yoklamasını geçemezse İspanya'nın demokrasiye geçtiği 1975 yılından beri ilk defa bir başbakan güven oyuyla görevini kaybetmiş olacak.

Rajoy geçen sene hakkında düzenlenen bir güven oyu yoklamasından başarıyla çıkmıştı.

Rajoy, 2011 yılından beri İspanya'yı yönetiyor.

Göreve geldiği yıl itibariyle uyguladığı kemer sıkma politikaları yüzünden sıkça eleştirilen Rajoy aynı zamanda yıllardır yolsuzluk suçlamalarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.

Rajoy Perşembe günü parlamentoda düzenlenen akşamüstü seansına katılmadı.

Sosyalistlerin lideri Sanchez, 'onuruyla görevini bırakması için Rajoy'un son şans olarak istifa etmesi' çağrısında bulundu.

Ancak Halk Partisi'nden yapılan açıklamada böyle bir seçeneğin masada olmadığı aktarıldı.

Rajoy hakkında güven oyu yoklamasına gidilmesi kararı alınan süreç, lideri olduğu Halk Partisi'ne yöneltilen yolsuzluk suçlamalarıyla başladı.

Geçen hafta bir mahkeme 1999-2015 yılları arasında Halk Partisi ile bağlantılı kişilerin kamu ihalelerinden çok yüksek miktarda rüşvet aldığına hükmetti.

Ulusal Mahkeme, biri eski hazine bakanı olmak üzere Halk Partisi'nden 29 kişiye hapis cezası verdi. Halk Partisi'ni ise 254 bin euro ödemeye mahkum etti.

Rajoy ise hükümetiyle ilişkili kimsenin yolsuzluğa karışmadığını, sadece Halk Partisi'nin çok az sayıda üyesi hakkında yolsuzluk hükmüne varıldığını savundu.

Cuma günü Rajoy'un görevden alınması takdirinde para birimi euronun ve piyasaların nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.

İtalya'da ortaya çıkan siyasi kriz ve İspanya'da yaşanan belirsizliklere euro hafta içinde sert yanıt vermiş ve dolara karşı değer kaybetmişti.

Avrupa borsaları başta olmak üzere ABD ve Asya piyasalarında düşüşler yaşanmıştı.