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Spor

İspanya Tahiti'yi ezdi geçti: 10 - 0

FIFA Konfederasyonlar Kupası (B) Grubu'nda İspanya, Tahiti'yi 10-0 yendi

21 Haziran 2013 13:22

Estadio do Maracana Stadı'nda oynanan maçta İspanya ile Tahiti karşı karşıya geldi.

İspanya, 5. dakikada Fernando Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti. 31. dakikada David Silva ile farkı ikiye çıkardı. 33. dakikada yine Torres ve 39. dakikada David Villa'nın golleriyle İspanya devre arasına mutlu girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili oyununu devam ettiren İspanya, 49. dakikada David Villa'nın golüyle farkı 5'e çıkardı. Fernando Torres, 57. dakikada kendisinin üçüncü, takımının ise altıncı golünü kaydetti. David Villa, 64. dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaptı ve takımını 7-0 öne geçirdi. İspanya, 66. dakikada Juan Mata ile bir kez daha fileleri havalandırdı ve 8-0 öne geçti. 78. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamayan Torres, yine aynı dakika içinde farkı 9'a çıkaran golü kaydetti. İspanya'da David Silva, 89. dakikada takımının 10. golünü attı.

Karşılaşma, İspanya'nın 10-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Tahiti’yi 10 – 0’lık skorla geçen İspanya, adını yarı finale yazdırdı.

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