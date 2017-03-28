İspanya, Suriye'de işkence iddialarını soruşturacak

İspanya'da bir mahkeme, Suriye hükümeti yetkililerin iç savaştaki eylemleri hakkında cezai soruşturma başlatma emri verdi.

Dava, 2013 yılında Suriyeli güvenlik güçleri tarafından işkenceye maruz kalan ve daha sonra infaz edilen Suriyeli bir adamın İspanya'daki kız kardeşinin müdahil olmasıyla başladı.

İspanya vatandaşı Suriyeli kadının kardeşine uygulanan işkence ve infaz fotoğrafları Suriye'den bir adli tıp fotoğrafçısı tarafından gizlice çıkarılmıştı.

Amal Hag Hamdo Anfalis isimli kadının avukatları işlenen suçların "devlet terörü" olduğunu söyledi.

Yargıç Eloy Velasco Suriye'nin güvenlik ve istihbarat güçleri için çalışan 9 kişiye yönelik suçlamaları İspanya'nın soruşturma yetkisi olduğuna hükmetti.

Savaşla geçen 6 yılın ardından Suriye'Suriye'de sistematik işkence yapılıyor'

Velasco, Hamdo Anfalis İspanyol vatandaşı olduğu için uluslararası suçlarda hayatını yitiren aile üyelerinin mağdur olarak kabul edilebileceği ve İspanya'nın da bu suçları soruşturabileceği yönünde karar verdi.

Suriye'de öldürülen kamyon sürücüsü Abdul Hamdo'nun fotoğrafları Şam'dan 2013 yılında "Sezar" kod isimli bir fotoğrafçı tarafından kaçırıldı.

"Sezar"ın 6 bin 786 kişinin gözaltında öldüğünü gösteren fotoğraflarının İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından aylar süren incelemeler sonucu gerçek olduğu öğrenildi.

Yargıç Velasco hem "Sezar" hem de Hamdo Anfalis'in Nisan ayında mahkemede tanıklık etmesini istedi.

Uluslararası Suç Mahkemesi'nin (ICC) savaş suçlarını yargılama yetkisi bulunuyor ancak Suriye üye ülkelerden biri değil.

Ancak BM, ICC'ye Suriye'deki suçları soruşturma yetkisi verebilir.

BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya, BM üyelerinin Suriye'nin ICC altında soruşturulması yönündeki daha önceki adımlarını veto etmişti.

Fransız Cumhurbaşkanı Francois Hollande Rusya'nın Suriye'deki eylemlerinden dolayı savaş suçu suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Rusya ise geçen yıl Kasım ayında ICC'nin kuruluş belgesi Roma Statüsü'nden imzasını çekerek ICC üyelik sürecini tamamlamadı.