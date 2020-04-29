İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı: Futbol, fabrika işlerinden daha tehlikeli değil

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, maçların başlamasına ilişkin, "Futbol, fabrika işlerinden daha tehlikeli değil" açıklamasını yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre Tebas yaptığı açıklamada, “Futbol maçlarının seyircisiz bir şekilde oynatılmasının, açık denizde bir balıkçı teknesinde olmaktan ya da fabrika işlerinden daha fazla tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Önemli sektörler güvenli ve kontrollü bir şekilde yeniden başlatılmazlarsa ortadan kaybolabilirler. Profesyonel futbolda da böyle bir sonuç çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Maçların yeniden başlatılmasının ekonomik olarak çok önemli olduğunu dile getiren Tebas, “Diğer ülkelerde takımlar antrenmanlara başladı. Uygulanması gereken yöntem budur. İspanya’daki futbol sektörü yeniden başlatılması kritik önem taşıyan bir sektördür. Maçları yeniden başlatmaya odaklanmamız lazım” dedi.