İspanya Prensesi Leonor, sınıf arkadaşında Koronavirüs çıkınca karantinaya alındı

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İspanya kraliyet tahtının varisi Prenses Leonor, sınıf arkadaşlarından birinin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Kral Felipe'nin 14 yaşındaki kızına tüm sınıf arkadaşları gibi Covid-19 testi yapılacak.

Kraliyet ailesi sözcüsü Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın şimdilik kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Geçen hafta İspanya'da okullar açıldı ancak bazı okullar, Covid-19 vakalarına rastlanmasının ardından sınıfta eğitimi durdurma kararı aldı.

İspanya, Koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanıyor. Ülkede cuma günü 4 bin 708 testin pozitif çıkması sonucu toplam vaka sayısı 566 bin 326'ya yükseldi. İspanya'da 29 bin 747 kişi Koronavirüs kaynaklı nedenlerden hayatını kaybetti.