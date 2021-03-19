İspanya ötanaziyi yasallaştırıyor

T24 Dış Haberler

İspanya, ötanaziyi yasallaştıran bir yasa geçirdi ve insanlara bazı şartlarda hayatına son verme seçeceği sunan dördüncü Avrupa ülkesi oldu.

İspanya yasama organının alt meclisi perşembe günü merkez ve sol partilerin desteğiyle yasayı geçirdi.

Yasa, "Ciddi acıya sebep olan ve tedavisi olmayan ciddi bir hastalığa sahip yetişkinlere" hayatına son verme seçeceği veriyor.

Yasa geçirilmeden önce İspanya'da bu durumdaki birinin kendini öldürmesine yardım etmenin 10 yıla kadar hapis cezası vardı. Yasanın haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı Twitter paylaşımında, "Bugün daha insancıl, adil ve özgür bir ülke haline geldik" dedi.