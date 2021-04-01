İspanya'nın "tanımadığı" Kosova'nın ismi, maç yayınında küçük harflerle yazıldı

İspanya, Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda Kosova’yı konuk etti. Karşılaşma öncesi basın toplantılarında yaşanan kriz ise gündeme oturdu. 90 dakika ise İspanya'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçı yayımlayan RTVE'nin Kosova ismini küçük harflerle "kos" olarak yazması, tartışmalara neden oldu.

Kosova isminin küçük harfle yazılması kriz çıkardı

Kosova'yı tanımayan devletler bloğunda yer alan İspanya, dün gece oynanan karşılaşmada tartışma yaratan bir uygulamaya imza attı. İspanya - Kosova maçının ülkedeki resmi yayıncısı olan kanal, Kosova'nın kısaltmasının "kos" olarak küçük harflerle yazdı.

Kosova ve bölgedeki birçok medya kuruluşu, maça dair paylaştıkları haberlerde RTVE'nin uygulamasını "skandal" ve "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

Maç anonsunda da aynı uygulama yapıldı

Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından bir başka detay ortaya çıktı. İspanya Futbol Federasyonu'nun maç öncesinde yayınlanan anons görselinde de Kosova'nın küçük harflerle yazıldığı gün yüzüne çıktı.

Basın toplantısında gerginlik yaşandı

Maç öncesi düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında "Kosova" ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleri çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti "Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?" diyerek ısrarcı olmuştu.