İspanya'nın kapı önü sohbetleriyle meşhur köyü, Unesco kültürel miras listesine girmek istiyor

İspanya'nın kuzeyinde bulunan Algar köyü, sosyal medyanın iletişimin büyük bir bölümünü oluşturduğu günlerde sürdürdüğü ev önü sohbetleri geleneğinin kültür mirası olarak kaydedilmesi için Unesco'ya başvurdu.

Algar Belediye Başkanı Jose Carlos Sanchez, köyün yüz yıllardır süren ev önü sandalye sohbetlerinin korunmasını amaçladıklarını söyledi. 1400 nüfuslu köyün geleneği hakkında konuşan Sanchez "Sosyal medyanın tam tersi, yüz yüze sohbetler" dedi.

Sanchez, köyün bu geleneğinin Unesco somut olmayan kültür mirasları listesinde Finlandiya'nın sauna kültürü gibi yer almasını istediklerini söyledi.

Köyün ev önü sohbetlerinin aynı zamanda yalnızlık hissine karşı bir terapi etkisi yarattığını söyleyen belediye başkanı "Evlerde yalnız hissetmek yerine sokağa çıkıp sohbetlere katılıyorlar. Hikayelerini, dertlerini anlatıyorlar ve komşular yardım ediyor" dedi.