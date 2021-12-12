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Dünya

İspanya'nın en genç piskoposu, erotik roman yazarıyla evlendiği için görevinden uzaklaştırılıyor

Piskopos Goma, unvanını taşıyacak ancak kilisedeki görevlerinden herhangi birini artık gerçekleştiremeyecek

12 Aralık 2021 09:27

İspanya’nın en genç piskoposu unvanına sahip Xavier Novell Goma, erotik kitap yazarı Silvia Caballol ile evlendiği için kilisedeki görevlerii elinden alındı. 

The Guardian’da yer alan habere göre, İspanya’da düzenlenen piskoposluk konferansında, Xavier Novell Goma’nın evlendiği duyuruldu. Açıklamada, evlenenen din adamlarının görevden uzaklaştırılacağı hatırlatıldı.

Piskopos Goma, unvanını taşıyacak ancak kilisedeki görevlerinden herhangi birini artık gerçekleştiremeyecek.

Novell, ağustos ayında “kişisel gerekçelerle” görevinden ayrılmak istediğini duyurmuştu. Duyurunun ardından Novell’in “şeytani erotik romanlar” yazan Caballol ile ilişkisi ortaya çıkmıştı. Novell’in o dönem “Aşık oldum ve işleri doğru yapmak istiyorum” dediği belirtilmişti.

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