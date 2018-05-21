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Spor

İspanya Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA) İspanya Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki kadrosu teknik direktör Julen Lopetegui tarafından açıklandı

21 Mayıs 2018 18:22

İSTANBUL,(DHA)

İspanya Milli Futbol Takımı\'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası\'ndaki kadrosu teknik direktör Julen Lopetegui tarafından açıklandı.
İspanya\'nın 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya\'da düzenlenecek olan Dünya Kupası\'nda mücadelece edeceği 23 kişilik kadro belli oldu. Chelsea\'nin İspanyol forveti Alvaro Morata, kadroda kendine yer 
bulamazken, teknik direktör Julen Lopetegui, kadroda şu isimlere yer verdi:
KALECİLER: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)
SAVUNMA: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)
ORTA SAHA: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)
FORVET: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), DiegoCosta (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid)

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