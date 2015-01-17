İspanya 'Medeniyetler İttifakı'nı rafa kaldırdı!

İspanya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği ve kurucu üyesi olduğu “Medeniyetler İttifakı Projesini” tamamen rafa kaldırma kararı aldı. Eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile dönemin başbakanı olan Tayyip Erdoğan ile ortaklaşa başlatılan Medeniyetler İttifakı projesine işbaşındaki İspanyol hükümeti, “önemini yitirmiştir” gerekçesi ile 'ilgi gösterilmesin' talimatı verdi.

Mehmet Çiftçi’nin DHA’da yer alan haberine göre, 2011 senesinde Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne dahil edileni Medeniyetler İttifakı Projesi’nin güncellenen dökümandan da çıkarıldığı öğrenildi. Özellikle İktidardaki sağcı Halk Partisi (PP) milletvekillerinin son zamanlarda şiddetlenen dini kaynaklı terör olaylarından son derece rahatsız olduğu ve böyle bir dönemde medeniyetler ittifakından bahsetmenin yanlış olacağı tezi savunduğu belirtiliyor. Türkiye’nin büyük önem verdiği bu projeden İspanya’nın yeterli ilgi göstermemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için büyük bir hayal kırıklığı oluşturabileceği ileri sürülüyor.

Bu arada Türkiye ve İspanya arasında 2009 yılından beri düzenlenen Hükümetlerarası Zirve Toplantıları’nın altıncısı için İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un tarih bulmakta güçlük çektiği kaydedildi. 2015 yılında yoğun bir seçim dönemine giren ve gerçekleştirdiği icraatlarla halkın büyük tepkisini toplayan başbakan Rajoy’un seçmenlere vakit ayırabilmek için bu zirveyi iptal etmek istediği öğrenildi.

Türkiye ile ekonomik ilişkilerde altın yılını yaşayan İspanya’nın Medeniyetler İttifakı’ndan sonra hükümetler arası zirve toplantısını da rafa kaldırılması durumunda ikili ilişkilerde büyük sıkıntılar yaşayacağını vurgulayan diplomatlar bu zirvenin seçim yılı bile olsa gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyorlar.