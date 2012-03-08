İspanya Medeniyetler İttifakı'na soğuk bakıyor

T24 - Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 2005 yılında oluşturulduktan sonra Türkiye ve İspanya'nın liderliğini üstlendiği Medeniyetler İttifakı'nın geleceği belirsiz. İspanya'da yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Margallo, "Medeniyetler İttifakı ile ne yapacağımı pek bilmiyorum" açıklaması yaptı.



İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia Margallo, Türkiye'nin de eşbaşkanlığını yürüttüğü Medeniyetler İttifakı girişimi konusunda nasıl bir tavır takınması gerektiğini bilmediğini söyledi.

İspanya Senatosu Dışişleri Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlayan Margallo, Bask Milliyetçi Partisi'nden (PNV) İnaki Anasagati'nin yönelttiği bir soru üzerine, ''Medeniyetler İttifakı önceden ve tüm detayları tasarlanmamış gibi gözüküyor. Eğer bilmediğim bir şey olursa bilmediğimi, şüphe duyduğum bir şey olursa da şüphelerimi söylüyorum ve Medeniyetler İttifakı ile ne yapacağımı pek bilmiyorum'' dedi.

'Kuruluşuna karşı çıktım'

Margallo, 2004 yılında dönemin İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından ortaya atılan Medeniyetler İttifakı girişimine ''O zaman karşı çıktığını da'' belirterek, ''İçeriği boştu'' diye ekledi.

Margallo, ''Bu ittifakın iyi bir girişim olup olmadığını, devam etmeye değer olup olmadığını tartışmak gerek. Birleşmiş Milletler'e gideceğim ve dönüşte ne düşündüğümü söyleyeceğim'' dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Margallo, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise ilk başta karşı çıktıkları Medeniyetler İttifakı'na destek vermeye başlayacaklarını, ancak İspanya'nın parasal desteğini düşüreceğini ve girişimin çalışmalarına farklı bir bakış açısı katmak istediklerini belirtmişti.

Eşbaşkanlığı Türkiye ve İspanya yürütüyor

İspanya ve Türkiye'nin eşbaşkanlığında ortaya atılan Medeniyetler İttifakı, 2005 yılında Birleşmiş Milletler nezninde yürÜtülmeye başlanıp yüksek temsilciliğine Portekizli Jorge Sampaio atanmıştı.