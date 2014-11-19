İspanya Meclisi, Filistin devletini oybirliğiyle tanıdı

İspanya Meclisi, Filistin devletinin tanınması için hükümete sunulan tavsiye kararını, oy birliğiyle kabul etti. Önerge, Sinagog saldırısı oylamaya gölge düşürmesine rağmen, 1 çekimser, 2 hayıra karşılık 319 evet oyuyla kabul edildi.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Trinidad Jimenez tarafından kaleme alınan önerge, hükümete Filistin'i resmen tanıması çağrısı yapıyor ve 'mümkün olan tek çözümün' iki devlet olduğunu vurguluyor. Filistin Büyükelçisi Musa Amer Odeh'in hazır bulunduğu oylamada, Arap büyükelçileri de ilgi gösterdi.

Oylama öncesi söz alan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia-Margallo, tüm grupların bu konuda konsensüs sağlamasından dolayı teşekkür etti. Garcia-Margallo, "Hükümetin beklentisinin, bu tarihi oylamanın bir süredir tıkanan barış görüşmelerinin önünü açması yönünde olduğunu" kaydetti.

İspanya'nın BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak bölgede barış ve güvenliğin tesisi için diyaloğu teşvik edeceğini anlatan Garcia-Margallo, Avrupa'nın Filistin konusunda ortak hareket etmesi çağrısında bulundu.

'Önergede son dakika değişikliği'

İktidar partisi PP, Sinagog saldırısının ardından, İsrail'in tepkisini çeken önergede son dakika değişiklik yapmak istedi. Kabul görmeyen değişiklikte, "İspanya Parlamentosu hükümete Filistin'i devlet olarak tanınması çağrısı" yapmayıp, "bölgede güvenliği garanti etmek için İsrailliler ve Filistinliler arasındaki müzakere süreci sonucu çıkacak bu tanımayı teşvik etmesi" isteniyordu.

Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisi PP'nin sözcüsü Alfonso Alonso, "Tek yanlı atılan adımların barışa katkı yapmayacığına inanıyoruz. Tek taraflı Filistin'i devlet olarak tanımayı düşünmüyoruz" açıklamasını yapmıştı. Tartışmaların ardından önergenin "İspanya Parlamentosu hükümete Filistin'i devlet olarak tanıması çağrısı yapıyor" cümlesi kalırken, tanınma "İsrailli ve Filistinliler arasındaki müzakere süreci sonucu ortaya çıkması" şartına bağlandı. İsveç, 30 Ekim'de Filistin'i devlet olarak resmen tanımıştı.