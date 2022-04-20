İspanya maskeye veda ediyor

İspanya yaklaşık iki yılın ardından, toplumsal alanlarda koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla uygulanan maske zorunluluğunu büyük ölçüde kaldırdı. Ülke çapında, toplu taşıma araçları, yaşlı bakım evleri ve sağlık merkezleri dışında maske takma zorunluluğu, Çarşamba günü yürürlüğe giren kanuni düzenleme gereği artık zorunlu değil.

Uzmanlar buna rağmen halka dikkatli olma ve iyi havalandırılmayan mekanlarla kalabalık sokaklarda gönüllü olarak maske takmaya devam etme tavsiyesinde bulunuyor.

İspanya hükümeti Salı günü aldığı kararla, ülke genelinde zorunlu maske kullanımı uygulamasını, bazı istisnalar dışında iptal etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, söz konusu iptal kararı ile ilgili olarak, koronavirüs kaynaklı tehlikenin "büyük oranda azaldığını" belirtmiş ve bunun da yüksek aşılanma oranı ile sağlandığını ifade etmişti.

İspanya'nın güncel yedi günlük insidans değerinin 257 olduğu belirtildi. Ancak ülkede bir süredir koronavirüs pozitif test sonuçlarını ya da koronavirüs enfeksiyonlarını resmi makamlara bildirmek zorunlu değil. Bu arada İspanya halkının yüzde 85'inin, ya aşılandığı ya da hastalığı atlattığı için şu an bağışıklık kazanmış olduğu bildiriliyor.