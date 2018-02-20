İspanya Maliye Bakanı AMB Başkan Yardımcısı olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Şubat (DHA) – Eurogroup Maliye Bakanları, İrlanda Merkez Bankası Başkanı Philip Lane’in adaylıktan geri çekilmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı koltuğunu İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos’a verilmesini tavsiye etti.



CNBC’de yer alan habere göre Avrupa Konseyi’ne yapılan tavsiyenin bugün resmi olarak kabul edilmesi Avrupa Konseyi’nin ise nihai kararı 22-23 Mart toplantısında resmi olarak açıklaması bekleniyor. Yeni Başkan Yardımcısı 1 Haziran 2018 itibariyle sekiz yıllık görevine başlayacak.

Luis de Guindos Eurogroup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde İspanya ekonomi bakanlığı görevinden istifa edeceğini belirtip kendisine daha önce merkez bankası tecrübesi olmaması nedeniyle yöneltilen eleştirilere yanıt verdi ve Başkan Yardımcısı olarak ECB\'nin bağımsızlığını savunacağını vurguladı.

Guindos, \"Ben bir bakandım, ancak bir bakan olmak Avrupa Merkez Bankası\'nın bağımsızlığını savunmayı sınırlayan bir şey değil, Avrupa Merkez Bankası\'nın bağımsızlığını savunacağım\" diye konuştu.

Yeni AMB Başkanı Alman da olabilir

Başkan yardımcılığının bir güney Avrupa ülkesine verilmesi nedeniyle gelecek yıl boşalacak olan AMB Başkanı Mario Draghi’nin koltuğunun bir kuzey Avrupa ülkesine veya bir Alman yetkiliye verilmesi ihtimalini artırdı. Bu da Avrupa’nın en güçlü bankasının dümenine daha şahin bakışlı bir kaptanın geçmesi anlamına geliyor ve sıkılaştırmanın başlayabileceği beklentisi yaratıyor.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann’ın ismi Draghi’nin yerini alabilecek adaylar arasında geçiyor. (Fotoğraflı)