İspanya maçı Sami Yen'de

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1 Nisan'da İspanya ile oynayacağı karşılaşmaya Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.





A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile 28 Mart ve 1 Nisan'da oynayacağı maçların statları belirlendi.



Milli takımın 28 Mart'ta İspanya ile deplasmanda yapacağı maç, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.



1 Nisan'daki müsabakaya ise, İstanbul'daki Ali Sami Yen Stadı ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki maç saat 21.00'de başlayacak.