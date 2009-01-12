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Spor

İspanya maçı Sami Yen'de

Türkiye'nin 1 Nisan'da İspanya ile oynayacağı karşılaşmaya Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

12 Ocak 2009 02:00

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 1 Nisan'da İspanya ile oynayacağı karşılaşmaya Ali Sami Yen Stadı'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.


A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile 28 Mart ve 1 Nisan'da oynayacağı maçların statları belirlendi.

Milli takımın 28 Mart'ta İspanya ile deplasmanda yapacağı maç, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

1 Nisan'daki müsabakaya ise, İstanbul'daki Ali Sami Yen Stadı ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki maç saat 21.00'de başlayacak.

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