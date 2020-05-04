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Spor

İspanya La Liga haziranda başlıyor

Kesin kararı hükümet verecek

04 Mayıs 2020 18:54

İspanya'da La Liga yönetimi, takımların bu hafta içinde antrenmanlara başlayacağını açıklarken, ligin haziran ayında yeniden başlaması planlandığını duyurdu.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Avrupa genelinde en ağır şekilde zarar gören ilk 3 ülkesinden biri olan İspanya'da futbolun yeniden başlayıp başlamayacağı konusu tartışılıyor.

İspanya Futbol Federasyonu, haziran ayında sıkıştırılmış lige sıcak baktığını, ancak kararın hükümet tarafından verileceğini duyurdu.

La Liga yönetimi, maçların seyircisiz ve üst düzeyde önlemlerle başlayabileceğini, ancak salgının hafiflememesi halinde farklı alternatiflerin devreye gireceğini duyurdu.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, da yaptığı açıklamada, "Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı" dedi. 

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