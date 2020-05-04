İspanya La Liga haziranda başlıyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="haberMetni">\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">İspanya'da La Liga yönetimi, takımların bu hafta içinde antrenmanlara başlayacağını açıklarken, ligin haziran ayında yeniden başlaması planlandığını duyurdu.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Avrupa genelinde en ağır şekilde zarar gören ilk 3 ülkesinden biri olan İspanya'da futbolun yeniden başlayıp başlamayacağı konusu tartışılıyor.</div>\n<p>İspanya Futbol Federasyonu, haziran ayında sıkıştırılmış lige sıcak baktığını, ancak kararın hükümet tarafından verileceğini duyurdu.</p>\n<p>La Liga yönetimi, maçların seyircisiz ve üst düzeyde önlemlerle başlayabileceğini, ancak salgının hafiflememesi halinde farklı alternatiflerin devreye gireceğini duyurdu.</p>\n</div>\n<div id="FIOnDemandWrapper_fiInstance_110826_0_282980324374456" class="FIOnDemandWrapper">\n<div class="apd_static_banner ">\n<div class="content-detail">\n<div class="medyanet-content">\n<div class="detail-content active">\n<div data-io-article-url="/spor/futbol/ispanya-la-liga-haziran-ayinda-basliyor">\n<p>LaLiga Başkanı <strong>Javier Tebas, </strong>da yaptığı açıklamada, "Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı" dedi. </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="detail-tools with-title">\n<div class="item">\n<div class="share with-background-color ng-isolate-scope" data-title="İspanya La Liga Haziran ayında başlıyor" data-href="https://www.cnnturk.com/spor/futbol/ispanya-la-liga-haziran-ayinda-basliyor" data-media>\n<div class="share ng-isolate-scope" data-title data-href="https://www.cnnturk.com/spor/futbol/ispanya-la-liga-haziran-ayinda-basliyor" data-media="//i2.cnnturk.com/i/cnnturk/75/0x0/5eb033a5214ed8233c51e1a6"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>