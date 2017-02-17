İspanya Kralı'nın ablası aklandı, eniştesine 6 yıl hapis

İspanya Kralı'nın ablası Prenses Cristina, vergi yolsuzuluğundan yargılandığı davada aklandı ancak kocası Inaki Urdangarin altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tahtın altı numaralı varisi 51 yaşındaki Cristina, İspanya'da monarşinin yeniden yeniden tesis edildiği 1975'ten bu yana yargıç karşısına çıkan ilk kraliyet ailesi üyesi oldu.

2010'da görülmeye başlanan davada Urdangarin, kraliyet ailesiyle bağlantılarını kullanarak maddi çıkar elde etmekle suçlanıyordu.

Urdangarin'in 2004-2006 yılları arasında başkanı olduğu vakıf üzerinden zimmetine milyonlarca euro geçirdiği iddia edilmişti. Prenses Cristina'nın da kocasına yardım ettiği öne sürülüyordu.

Kral Felipe, 2015'te Prenses Cristina ve 49 yaşındaki eşinin Palma de Mallorca Dükü ve Düşesi unvanlarını geri almıştı.

Dava kraliyet ailesine kadar uzanması nedeniyle ülkede yolsuzlukla ilgili tartışmaları alevlendirmişti.