T24 LogoT24 Logo
Dünya

İspanya Kraliçesi'nin gizli aşk mesajları: Birbirimizden hoşlanıyoruz; özledim seni...

Kraliçe'nin iş adamına gönderdiği mesajlar İspanya'da tartışma yarattı

11 Mart 2016 09:57

İspanya Kraliçesi Letizia’nın yolsuzlukla suçlanan bir iş adamıyla mesajlaştığının ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, “eldiario.es” isimli internet gazetesinin önceki gün yayımladığı, tarihi 2014’e dayanan mesajlarda Kraliçe, banka yolsuzluğuyla suçlanan, kocası Kral 6. Felipe’nin de yakın arkadaşı olan iş adamı Javier Lopez Madrid ile konuşuyor.

Mesajlarda Kraliçe, Madrid’e, “Kredi kartlarıyla ilgili yazıyorum. Biz kim olduğunu biliyoruz, sen de bizim kim olduğumuzu biliyorsun. Birbirimizi biliyoruz, birbirimizden hoşlanıyoruz, saygı gösteriyoruz. Gerisi cehenneme. Yoga arkadaşıma öpücükler (özledim seni!!!)” diye yazmış.

Kraliçe, ayrıca iş adamından daha dikkatli olmasını istemiş.

Madrid de “Gelecekte yeni önlemler alacağım. Çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Çok daha dikkatli olmalıyım” diyor.

Kral da konuşmaya katılarak “Biz de öyle yapacağız” diye eklemiş. Haberin çıkmasıyla “#CompiYogui”(yoga arkadaşım) Twitter’da İspanyol kullanıcılar arasında TT oldu.

ETİKETLER

ispanya kraliçesimesajlargizli aşkyolsuzlukiş adamıözledimyoga arkadaşımsenden hoşlanıyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24