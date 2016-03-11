İspanya Kraliçesi'nin gizli aşk mesajları: Birbirimizden hoşlanıyoruz; özledim seni...

İspanya Kraliçesi Letizia’nın yolsuzlukla suçlanan bir iş adamıyla mesajlaştığının ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı. Hürriyet'te yer alan habere göre, “eldiario.es” isimli internet gazetesinin önceki gün yayımladığı, tarihi 2014’e dayanan mesajlarda Kraliçe, banka yolsuzluğuyla suçlanan, kocası Kral 6. Felipe’nin de yakın arkadaşı olan iş adamı Javier Lopez Madrid ile konuşuyor.

Mesajlarda Kraliçe, Madrid’e, “Kredi kartlarıyla ilgili yazıyorum. Biz kim olduğunu biliyoruz, sen de bizim kim olduğumuzu biliyorsun. Birbirimizi biliyoruz, birbirimizden hoşlanıyoruz, saygı gösteriyoruz. Gerisi cehenneme. Yoga arkadaşıma öpücükler (özledim seni!!!)” diye yazmış.

Kraliçe, ayrıca iş adamından daha dikkatli olmasını istemiş.

Madrid de “Gelecekte yeni önlemler alacağım. Çok zor bir ülkede yaşıyoruz. Çok daha dikkatli olmalıyım” diyor.

Kral da konuşmaya katılarak “Biz de öyle yapacağız” diye eklemiş. Haberin çıkmasıyla “#CompiYogui”(yoga arkadaşım) Twitter’da İspanyol kullanıcılar arasında TT oldu.