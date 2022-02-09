İspanya Kralı VI. Felipe, Koronavirüs'e yakalandı

İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kralı VI. Felipe'nin Koronavirüs'e yakalandığı duyuruldu.

Hafif semptomları bulunan VI. Felipe'nin 7 gün karantinada kalacağı aktarıldı. 54 yaşındaki Kral VI. Felipe'nin katılmayı planlandığı tüm görüşmelerinin iptal edildiği, çalışmalarını ikametinden sürdüreceği kaydedildi. Kraliçe Letizia ve çiftin küçük kızı Prenses Sofia'nin ise semptom göstermediği ve faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği belirtildi.

Kral VI. Felipe, Covid-19 aşısının ilk dozunu Mayıs 2021'de yaptırmıştı.