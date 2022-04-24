İspanya Kral Kupası Real Betis'in

İspanya Kral Kupası'nı finalde Valencia'yı penaltı atışları sonrasında 6-5 yenen Real Betis kazandı.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Real Betis'ten Borga İglesias ve Valencia'dan Hugo Duro'nun golleriyle 1-1 sona erdi.

Karşılamanın 90 dakikalık normal süresinde eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skoru değiştirmeyince, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine karşı 5-4 üstünlük kuran Real Betis maçı 6-5 kazandı.

Tarihindeki 5. Kral Kupası finalinde 3. şampiyonluğunu kazanan Real Betis, kupasını Kral 6. Felipe'nin elinden aldı. Sevilla kentinin takımı olan Betis, son olarak 2005 yılında bu kupayı kaldırmıştı.

Pellegrini'nin İspanya'daki ilk kupası

Betis'in 68 yaşındaki Şilili teknik direktörü Manuel Pellegrini İspanya'daki ilk kupasını kazandı.

Ayrıca 2005'te Real Betis ile 2008'te de Valencia'da oynarken bu kupayı kazanan 40 yaşındaki Joaquin Sanchez, bir kez daha formasını giydiği ve kaptanı olduğu Betis ile 2. kez Kral Kupası'nı kazanmanın ve kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Betis'te Borja İglesias final maçının en iyi oyuncusu seçildi.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere şimdiye kadar 8 kez bu kupayı müzesine götüren Valencia ise 18. finalini oynadı.

Kral Kupası'nın iki finalisti Real Betis ve Valencia, La Liga şampiyonu ve ikincisi birlikte gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupası 4'lü finalinde mücadele edecek.