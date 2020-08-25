İspanya, Koronavirüs'le mücadele için orduyu göreve çağırdı

T24 Dış Haberler

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gerekli bölgelerde Koronavirüs'le mücadele için ordunun kullanılacağını açıkladı.

Sanchez, 2 bin askerin İspanya'nın çeşitli bölgelerinde filyasyon çalışmaları yapmak üzere görevlendirileceğini duyurdu.

İspanya lideri, ülkedeki durumun "endişe verici" olduğunu kabul etse de Mart ayındakinden çok daha iyi bir durumda olduklarını dile getirdi.

Sanchez düzenlediği basın toplantısında yerel yönetimlerin acil durum ilan edilmesi için Madrid'e başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

"Pandeminin tekrar hayatımızın kontrolünü eline almasına izin veremeyiz" diyen Sanchez, "Kontrolü kendi elimize alıp ikinci dalgayı yenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İspanya'da şu ana kadar 405 binden fazla yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve yaklaşık 29 bin kişi hayatını kaybetti.