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Dünya

İspanya Katalonya’ya Perşembe'ye kadar süre verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – İspanya hükümeti Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağımsızlık iddiasından vazgeçmesi için Perşembe gününe kadar süre verdi ve Katalonya lideri Carles Puigdemont’un bağımsızlık ilanına ilişkin açıklamasını netleştirmemesini

16 Ekim 2017 16:26

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ekim (DHA) – İspanya hükümeti Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağımsızlık iddiasından vazgeçmesi için Perşembe gününe kadar süre verdi ve Katalonya lideri Carles Puigdemont’un bağımsızlık ilanına ilişkin açıklamasını netleştirmemesini eleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santamaria Perşembe saat 10:00 itibariyle Katalan lider Puigdemont bölgenin İspanya’dan bağımsızlığına ilişkin iddiasından vazgeçtiğini bildirmezse Madrid yönetimi bölgenin özerkliğini askıya alacağını söyledi. Saenz de Santamaria, “Sayın Puigdemont’un bu durumu çözmeye başlamak için hala bir şansı var. Bağımsızlık açıklamasına ‘evet’ veya ‘hayır’ demeli” dedi.
Katalonya lideri Puigdemont daha önce verilen ve bu sabah sonlanan süre içinde İspanyol Başbakan Mariano Rajoy’a yazılı bir yanıt göndermiş, fakat bağımsızlık ilanı konusunda net olmadığından İspanyol hükümet bu yanıttan tatmin olmamıştı. Soraya Sáenz de Santamaria “Hükümet Katalonya başkanının talebe yanıt vermemeye karar vermiş olmasından üzüntü duyuyor. Bağımsızlık ilan edip etmediği sorusuna evet ya da hayır demek o kadar zor değildi” dedi.

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