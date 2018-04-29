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BBC Türkçe

İspanya, Katalonya'nın özerkliğini kaldırmaya hazırlanıyor

Katalonya Özerk Bölgesi'ne bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için verilen süre doldu. Özerk bölgenin lideri Carles Puigdemont, Madrid yönetiminin baskıyı sürdürmesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı. İspanya ise bölgenin özerkliğini

29 Nisan 2018 20:30

İspanya hükümetinin Katalonya Özerk Bölgesi'ne bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için verdiği süre bu sabah yerel saat ile 10:00'da doldu.

Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a hitaben yazdığı mektubunda, parlamentolarının 10 Ekim'de bağımsızlık ilan etmediğini belirtti.

Ancak Puigdemont, İspanya hükümetinin diyaloga yanaşmaması ve anayasanın 155'inci maddesini uygulaması halinde Katalonya Parlamentosu'nda bağımsızlık oylamasının yapılacağını söyledi.

Bunun üzerine Rajoy'un ofisinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Cumartesi günü, bölgenin özerklik statüsünü kaldıran anayasanın 155'inci maddesinin uygulanması için toplanacağı duyuruldu.

Katalonya'da 1 Ekim Pazar günü İspanya'nın "yasa dışı" ilan ettiği bağımsızlık referandumu düzenlenmiş, ülkedeki siyasi kriz derinleşmişti.

Referandum sırasında İspanya polisinin oy merkezlerine yaptığı müdahale görüntüleri tepki toplamıştı.

gözaltına alındı.

Jordi Cuixart ve Jordi Sanchez'in Pazartesi günü gözaltına alınmalarının ardından Barcelona'da hafta boyu gösteriler düzenlendi.

Katalonya ile ilgili krizin derinleşmesinin ardından Avrupa'daki 17 ülkeden farklı büyüklükteki şirketleri temsil eden STOXX Avrupa 600 endeksi yüzde 0,6 düştü.

İspanya'nın Ibex endeksi ise yüzde 1 düşerek diğer borsalardan daha olumsuz bir performans gösterdi.

Euro ise ilk başta düştükten sonra daha sonra toparlandı. 1,1768'e kadar Euro/Dolar kuru daha sonra 1,18'ü aştı.

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