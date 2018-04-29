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BBC Türkçe

İspanya, Katalan liderler hakkındaki yakalama kararını geri çekti

İspanya'nın Katalonya bölgesinde 21 Aralık'ta yapılacak bölgesel seçimler için kampanya gece yarısı başlarken, Temyiz Mahkemesi de Katalonya'nın eski lideri Carles Puigdemont ve diğer eski dört bakan için Avrupa çapında çıkarılan yakalama emrini geri çekt

29 Nisan 2018 20:30

İspanya Temyiz Mahkemesi, Katalonya'nın eski lideri Carles Puigdemont ve diğer eski dört bakan için Avrupa çapında çıkarılan yakalama emrini geri çekti.

İspanya Temyiz Mahkemesi yargıcı Pablo Llareno, Katalan liderlerin 21 Aralık'ta yapılacak bölgesel seçimlerden önce ülkeye dönmek istemeleri nedeniyle yakalama kararının geri çekildiğini duyurdu.

Katalan siyasetçiler, İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya'da Ekim ayında düzenlenen referandumun ardından tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bağımsızlık ilanı İspanya hükümeti tarafından yasa dışı kabul edilince, Katalan liderler Belçika'ya kaçmıştı.

Mahkeme, siyasetçilerin halen silahlı ayaklanma ve ayaklanmaya teşvik suçlarıyla karşı karşıya olduklarını açıkladı.

Silahlı ayaklanma, İspanya'da en büyük suçlardan biri olarak kabul ediliyor ve 30 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

Bakanlar geçen ay yakalama kararının çıkarılmasının ardından Belçikalı yetkililere teslim olmuş, sorgularının ardındansa serbest bırakılmışlardı.

Belçika mahkemesinin 14 Aralık'ta siyasetçilerin ülkelerine teslim edilip edilmemesine dair karar vermesi bekleniyordu. Katalan siyasetçiler, ülkelerinde adil yargılanamayacakları gerekçesiyle iadeye karşı çıkıyorlardı.

Pazartesi günü, Madrid yakınlarındaki bir hapishanede tutulan altı eski Katalan bakan, kefaletle serbest bırakılmışlardı.

Ancak aralarında eski Katalan Başkan Yardımcısı Orial Junqueras'ın da olduğu iki kişinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

İspanyol yetkililerce Katalan sorununu çözmek üzere düzenlenen bölgesel seçim kampanyası resmi olarak başladı.

Puigdemont, Pazartesi günü Barcelona'daki bir yürüyüşe katılanlara video aracılığıyla yaptığı seslenişte, bölgesel seçimleri "ulus ya da boyun eğme" arasında bir seçim olarak tanımlamıştı.

Bağımsızlık referandumunun ardından İspanya hükümetinin görevden aldığı 13 Katalan liderden biri hariç hepsi yeni seçimlerde adaylığını koydu.

Katalonya'da 1 Ekim'de düzenlenen bağımsızlık referandumuna katılım yüzde 42,3 olmuş, oy kullananların yüzde 90'ı bağımsızlığa 'Evet' demişti.

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