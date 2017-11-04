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Dünya

İspanya Katalan lideri kırmızı bültenle arıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Katalonya’nın görevden alınan lideri Belçika’ya gitmesinin ve Perşembe günü Madrid’de ifade vermeye çağırıldığı mahkemeye gelmemesinin ardından Avrupa Birliği genelinde kırmızı bültenle aranıyor

04 Kasım 2017 13:11

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) – Katalonya’nın görevden alınan lideri Belçika’ya gitmesinin ve Perşembe günü Madrid’de ifade vermeye çağırıldığı mahkemeye gelmemesinin ardından Avrupa Birliği genelinde kırmızı bültenle aranıyor. İspanya mahkemesi, Katalan lider Carles Puigdemont hakkında “kırmızı bülten”le yakalama kararı çıkardı.  Belçikalı savcılar yakalama kararını inceleyip bir hakime vereceklerini belirtti. 
Ayrıca mahkeme Puigdemont\'un, video konferans aracılığıyla tanıklık talebini reddetti. İspanyol savcılar 54 yaşındaki ayrılıkçı lideri isyan, isyana teşvik, kamu fonlarını ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılamak istiyor.
Önceki gün de Özerk Katalonya Bölgesi 8 eski bakanının tutuklanmasına, birinin de kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.  Tek taraflı bağımsızlık ilanını doğru bulmadığı için istifa eden eski bakanlardan Santi Vila hakkında ise 50 bin euro kefalet şartıyla tutuksuz yargılanması talebinde bulunuldu.
Eski Katalonya hükümetinin 14 üyesinden dokuzu, Madrid\'deki Ulusal Mahkemeye giderek ifade vermişti ancak Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer dört eski Katalan bakan mahkemeye gelmemişti.

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