İspanya, Katalan lidere tutuklama ve iade talebini geri çekti

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Aralık (DHA) – İspanya, Brüksel’de iadesi için davası devam eden Katalan lider için yaptığı tutuklama ve iade taleplerini geri çekti. İspanya “devlete karşı başkaldırma”, “ayaklanma” ve “kamu malını kötüye kullanmak” suçlarından Özerk Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont’un iadesini istiyordu ve Puigdemont ile birlikte dört Katalan bakan da 14 Aralık’ta Belçikalı hakimin vereceği kararı beklemekteydi.

Independent haberine göre bir İspanyol hakim bireylere yönelik Avrupa genelinde tutuklama kararının (EAW) daha geniş bir grup insan tarafından (bu davada tüm Katalan hükümeti tarafından) işlenen suçlar için geçerli olamayacağını söyledi. Ayrıca hakim “Beş politikacı da 21 Aralık’ta gerçekleşecek seçimlerde aday olacaklarını ve ülkeye dönme niyetinde olduklarını açıkladı” dedi.

İspanya Anayasa Mahkemesi Puigdemont ve dört Katalan bakan hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebini geri çekti. Katalan lider, bağımsızlık ilanın ardından gittiği Belçika’da İspanya’yla uzlaşma yollarını aramış, bağımsızlıktan vazgeçilebileceği mesajını vermişti.

Seçim komisyonu sarı rengi yasakladı

İspanya’da 21 Aralık’ta gerçekleşecek bölgesel seçimler için siyasi partiler kampanya yapmaya başladı. Sarı ışıklar, sarı renginin kullanıldığı kampanya malzemeleri hatta Barselona’da belediye tarafından sarı ışıklarla aydınlatılan fıskiyeler bile yasaklandı. Sarının Madrid hükümeti tarafından yasaklanmasının sebebi ise ayrılıkçı siyaseti temsil ediyor olması.

