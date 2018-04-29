İspanya Katalan ayrılıkçılara beş gün süre verdi

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya lideri Carles Puigdemont'a, bağımsızlık ilan edip etmediğine açıklık getirmesi için beş gün süre verdi.

Carles Puigdemont Pazartesi günü itibariyle bağımsızlık ilan ettiğini doğrularsa, bu ilanı geri çekmesi için kendisine üç gün daha süre verilecek.

Puigdemont'un ilanı geri çekmemesi durumunda da, Madrid hütümeti anayasanın 155. maddesini işleterek, Katalonya'nın özerkliğini askıya alacak.

Katalan liderler önceki gün bir bağımsızlık ilanına imza atmışlardı.

Ancak Madrid ile görüşmelere şans tanımak için uygulamaya geçirmemişlerdi.

Katalonya'da yapılan tartışmalı bağımsızlık referandumunda oy kullanan yüzde 42'lik kesimin neredeyse yüzde 90'ı bağımsızlık yanlısı oy kullanmıştı.

Bağımsızlık karşıtları ise büyük ölçüde referandumu boykot etti.

Puigdemont'u "kasten kafa karışıklığı" yaratmakla suçlayan Rajoy, durumu netleştirmek istediğini belirtti.

Rajoy parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin 40 yıllık demokrasi tarihindeki en ciddi tehditle karşı karşıya olduğunu savundu.

Ayrılıkçıları "iradelerini tüm Katalonya halkınına yükleyen anti demokratik bir plan yapmakla" suçlayan Rajoy, İspanya hükümetinin düzeni sağlamaktan başka bir seçeneği olmadığını vurguladı.

Rajoy "Anayasal normalliği sağlamak Katalan liderlerin görevidir" dedi ve herhangi bir arabuluculuk çabasını reddetti.

İspanyol Başbakanı bununla birlikte, bölgesel özerklik ve anayasal değişiklikler gibi konularda müzakere etmeye hazır aldığını, ancak bunun kanunlar çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Muhalefetteki Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez de, partisi ve hükümetin krize son vermek için anayasal reform olasılıklarını ele alma konusunda uzlaştığını söyledi.

Ancak Sanchez bunun "Katalonya'nın ayrılmasına değil, nasıl İspanya'da kalacağına odaklanacağını" belirtti.