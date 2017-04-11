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BBC Türkçe

İspanya jandarmasında regl tartışması karşılıklı şikayete yol açtı

Devriye sırasında regl olduğu için 5-10 dakikalık bir tuvalet arası veren kadın er, suçlu bulunması durumunda iki gün ücretsiz izne çıkartılabilir.

11 Nisan 2017 10:10

İspanya'nın jandarma kuvveti Guardia Civil'de regl olduğu için tuvalet arası veren bir kadın, kendini azarlayan teğmeni şikayet etti.

Devriye sırasında regl olduğu için 5-10 dakikalık bir tuvalet arası veren kadın, suçlu bulunması durumunda iki gün ücretsiz izne çıkartılabilir.

El Pais gazetesinin haberine göre olay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşti.

Barcelona'da bir devriye aracında bulunan jandarma, regl olduğu için ara verdiğinde bir başka jandarma bu durumu rapor etti.

Bir görgü tanığına göre tuvaletten döndükten sonra neden devriyeye ara verdiğini anlatan kadına teğmen bağırarak yanıt verdi: "Bana yalan atma, tuvalete gideceksen devriye öncesinde veya sonrasında git, devriye sırasında değil."

Tuvalet molası sonucu kınama cezasıyla karşı karşıya kalan jandarma eri, işyerinde kötü muameleye maruz kaldığını söyleyerek Guardia Civil'in iç prosedürlerini hayata geçirdi.

Henüz sonuçlanmayan dosyada teğmen, kadın erin "görev sırasında izin almadan tuvalete giderek kuralları çiğnediğini" söylüyor.

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