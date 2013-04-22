İspanya İsrail ile Filistin arasında arabulucu olmak istiyor

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia Margallo, geçen cumartesi günü Ürdün'den başladığı 6 günlük Ortadoğu turuna Filistin'in Ramallah kentini ziyaret ederek devam etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Malki ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Margallo, "İsrail ve Filistin arasında 2010 yılından bu yana kesilen direk görüşmelerin taraflarca tekrardan başlatılması arzusu var ise tüm kalbimizle arabulucuğumuzu öneriyoruz" dedi.

Ortadoğu ziyareti kapsamında yarın İsrail Başbakanı Benjamin Netahyahu ile de görüşecek olan Margallo, İsrail ile ilişkilerin İspanya açısından "ayrıcalıklı" olduğunu söyledi ve görüşmesi sırasında, Filistin lideri Abbas'ın, Filistinli yaşlı tutukluların serbest bırakılması mesajını ileteceğini belirtti.

Margallo, Ramallah'da, yakın zamanda istifa eden eski Filistin Başbakanı Selam Feyyad ile de görüştü.

Bu arada Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Malki de, Ortadoğu'da "hızlı gelişmeler yaşandığını" söyledi.

İspanya, Suriye'deki muhalif gruplara silah verilmesini istemiyor

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Margallo, yöneltilen bir soru üzerine, Fransa ve İngiltere'nin görüşlerinin tersine Suriyeli muhalif gruplara silah verilmesine karşı olduklarını belirterek, "Bağımsız Suriye Ordusu'nun tam oluşumunu bilmiyoruz ve silahların uygun olmayan kişilerin eline geçebileceği konusunda endişeliyiz" dedi.