İspanya İçişleri Bakanı: Terör hücresi parçalandı

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido İspanya'da 4'üncü seviyede olan terör alarm düzeyinin korunacağını açıkladı. 4'üncü seviye, saldırı beklendiğini ifade eden maksimum düzeyin bir alt seviyesine işaret ediyor.

Zoido saldırıların ardından İspanya'nın kalabalık bölgelerinde ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettikleri noktalarda sıkı ek güvenlik tedbirleri alınacağını kaydetti.

IŞİD, haber ajansı Amaq aracılığıyla, geçen perşembe Barcelona ve kentin güneyindeki Cambrils kasabasında düzenlenen saldırıları üstlendi.

Polis yayaları ezen sürücüyü arıyor

Polis halen Barcelona şehir merkezindeki Las Ramblas caddesinde aracını yayaların arasına sürerek 13 kişinin ölümüne neden olan sürücüyü arıyor. Sürücünün kimliğinin henüz belirlenemediği, ancak Cambrils kasabasında vurulan beş zanlıdan biri olduğu yönündeki şüphelerin giderek zayıfladığı belirtildi.

Cambrils kasabasında polisin son anda engellediği benzer bir saldırıda yaralanan bir kişinin ölümüyle toplam sivil kayıp 14'e yükselmişti.

Katalan Sivil Savunma Kurumu Barcelona ve Cambrils'te yaralanan 100'den fazla kişiden 54'ünün halen hastanelerde tedavi altında olduğunu, bunlardan 13'ünün durumunun kritik olduğunu, 24'ünün ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Şimdiye kadar olayla ilgili olarak dört kişinin gözaltına alındığı, bunlardan üçünün Fas vatandaşı olduğu, birinin ise İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'dan olduğu kaydedildi.

Olayla bağlantısı olan üç kişinin kimliklerinin tespit edildiği, ancak bu kişilerin halen arandığı bildirildi.

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AP/AFP/dpa/BW/AÜ