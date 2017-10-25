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Dünya

İspanya hükümeti: Katalonya ile diyalog yok

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından "yasa dışı" ilan edilmişti

25 Ekim 2017 15:18

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya lideri Carles Puigdemont ile müzakerelere girmeme kararını savundu.

İspanya parlamentosunda konuşan Rajoy, "Puigdemont'un benimle konuşmak istediği tek şey Katalonya'nın bağımsızlığının koşulları ve takvimiydi. İspanya Başbakanı olarak Katalan bağımsızlığı üstüne konuşamam. Puigdemont, İspanya'nın diğer özerk topluluklarında olduğu gibi özerk finansman hakkında da konuşmak istemedi. Senato'ya gelerek halkın huzurunda önerilerini nasıl sunacak göreceğiz" dedi.

Hukukun üstünlüğünün askıya alındığı koşullarda diyalog yaşanmayacağını söyleyen Rajoy, Puigdemont'a savlarını Senato'ya sunması çağrısı yaptı.

İspanya senatosu cuma günü (27 Ekim 2017) Katalan lideri Puigdemont'un yetkilerinin geri alınması konusunda oylama yapacak.

Katalan parlamentosu yarın toplanıyor

Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu da Madrid hükümetinin yönetimi doğrudan ele alma kararını değerlendirmek üzere Perşembe günü toplanıyor.

Madrid yönetimi seçilmiş Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin görevine son vereceğini, Katalonya Parlamentosu'nun yetkilerinin sınırlandırılacağını ve altı ay içinde bölgede erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun tek taraflı bağımsızlık ilan edeceğine dair spekülasyonlar artıyor.

Katalonya Özerk Bölgesi Dış İlişkiler Sözcüsü Raul Romeva, İspanya'nın bölgede kontrolü sağlamaya çalışması halinde Katalan yetkililerin emirlerine uymayacağını söyledi.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu İspanya tarafından "yasa dışı" ilan edilmişti.

Katılım oranı yüzde 43 olan referandumda halkın yüzde 90'ı bağımsızlığa "Evet" demişti.

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